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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ailece denize gittiler... 4. cansız beden bulundu!

        Ailece denize gittiler... 4. cansız beden bulundu!

        Mersin'in Tarsus ilçesinde denize giren aynı aileye mensup 5 kişiden 1'i kurtuldu, 4'ü boğularak can verdi. Gece anne, baba ve annenin kız kardeşinin cenazesinin bulunmasının ardından devam eden çalışmalarda, kayıp yeğenin de cansız bedenine ulaşıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 09:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ailece denize gittiler... 4. cansız beden bulundu!

        Mersin'de olay, dün akşam üzeri Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi sınırlarında meydana geldi.

        Alınan bilgiye göre, denize gelen 5 kişilik aile yüzmeye başladı.

        Savaş ve eşi Zehra Öztürk.
        Savaş ve eşi Zehra Öztürk.

        5 KİŞİ DALGALARIN ARASINDA KAYBOLDU

        Bir süre sonra baba Savaş (42), anne Zehra (39), kızları Fatma Öztürk (16) ile annenin kız kardeşi Ceylan Dağşan (30) ve yeğen Halil Öztürk (16) dalgaların arasında gözden kayboldu.

        BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Durumun 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        ANNE, BABA VE TEYZE ÖLÜ BULUNDU

        Ekipler bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Bu sırada vatandaşların yardımıyla Fatma Öztürk bulunarak sudan çıkartılıp hastaneye kaldırıldı. Yapılan çalışmalarda anne, baba ve annenin kız kardeşinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

        YEĞENİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Kayıp yeğenin bulunması için ise ekipler gece çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 16 yaşındaki Halil Öztürk'ün cansız bedeni de bulunarak hastane morguna kaldırıldı.

        BİR KİŞİNİN DURUMU İYİ

        Öte yandan, hastanede tedavi altına olan 16 yaşındaki Fatma'nın durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

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