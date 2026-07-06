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        Haberler Gündem Güvenlik Aksaray'da 4,5 milyon TL'lik kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

        Aksaray'da 4,5 milyon TL'lik kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

        Aksaray'da kaçak ürün ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri 4 milyon 500 bin lira olan çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 11:43 Güncelleme:
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        4,5 milyonluk kaçakçılık operasyonu
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        Aksaray'da düzenlenen operasyonda 4 milyon 500 bin lira kaçak ürün ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

        İHA'daki habere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri bazı iş yeri ve evlerde kaçak ürün ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler merkez ve Ortaköy ilçesinde 4 ayrı adres ile 3 şüphelinin kimliğini tespit etti.

        Yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda M.M.A. (55), R.İ. (46) ve S.Ö. (29) isimli 3 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, araçta, ikametlerde ve 1 iş yerinde yapılan aramalarda 45 adet el feneri, 66 adet solar lamba, 15 adet testere, 23 adet kamera, 24 adet masaj aleti, 50 adet hoparlör, 930 adet parfüm, 490 adet güneş gözlüğü, 80 adet kozmetik ürünü, 5 adet cep telefonu, 22 adet cep telefonu şarj aleti ve kablosu olmak üzere çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

        Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 4 milyon 500 bin lira olduğu belirlenirken, adli süreç devam ediyor.

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