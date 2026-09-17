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        Haberler Gündem Güvenlik Aksaray’da şiddetli rüzgar genç kızı şemsiyeyle sürükledi

        Aksaray’da şiddetli rüzgar genç kızı şemsiyeyle sürükledi

        Aksaray'da fırtınanın şiddeti, iş yerinin önündeki güneşlik şemsiyenin kontrolünü zorlaştırdı. Genç kızların şemsiyeyi kurtarmak için verdiği mücadele sırasında yaşananlar ise ilginç görüntüler oluşturdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 15:11 Güncelleme:
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        Şemsiye değil, genç kız uçtu

        Aksaray'da dün yaşanan fırtınada iş yerinin önünde oturan genç kızların güneşlik şemsiyenin uçmaması için verdikleri mücadele ilginç görüntüler oluşturdu. Şemsiyeyi kapatmak isteyen genç kız fırtınanın da etkisiyle sağa sola savrulurken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        KUAFÖRÜN BAHÇESİNDE FIRTINA ÇIKTI

        İHA'nın haberine göre olay, Tacin Mahallesi'nde bulunan bir kadın kuaför dükkanının önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, güneşten korunmak amacıyla kuaförün bahçesinde bulunan şemsiye, kuvvetli rüzgar nedeniyle yerinden çıktı.

        O sırada bahçede oturan kuaför personeli Aysima Yeşilöz (19) ile Miray Özakaya, şemsiyeyi tutmaya çalıştı. Bir süre tuttuktan sonra şemsiyeyi kapatmak isteyen Aysima Yeşilöz, yerinden kalkarak şemsiyeyi yerinden çıkardı.

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        RÜZGARLA BİRLİKTE SAĞA SOLA SAVRULDU

        Fırtınanın şiddetiyle genç kız elindeki şemsiyeyle sağa sola savruldu. Şemsiyeyi tutmakta güçlük çeken Yeşilöz'ün o anları anbean güvenlik kamerasına yansırken, diğer arkadaşının da müdahalesiyle şemsiye bir süre sonra kapatılabildi.

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        #Aksaray
        #fırtına
        #güvenlik
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