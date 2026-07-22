Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Ankara'da fuhuş operasyonu: 16 kişi gözaltına alındı

        Ankara'da fuhuş operasyonu: 16 kişi gözaltına alındı

        Ankara'da fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla eğlence mekanına düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık iki ay süren çalışmanın ardından gerçekleştirilen operasyonda 20 mağdur kadın kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 09:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fuhuş operasyonu: 16 gözaltı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara'da fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı, 20 mağdur kadın kurtarıldı.

        20 KADIN KURTARILDI

        DHA'daki habere göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, gelen ihbarlar ve artan şikayetler üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı.

        Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takipte, Çankaya'da faaliyet gösteren bir eğlence mekanında çalışan şüphelilerin kadınları otellere yönlendirerek fuhşa aracılık ettiği belirlendi. Delillerin toplanmasının ardından düzenlenen operasyonda suçüstü yapıldı. Aramalarda cep telefonları ile güvenlik kamerası kayıtlarına el konuldu.

        "ÇARESİZLİĞİMDEN FAYDALANILDI"

        Operasyonda, aralarında işletme sahibi, işletme müdürü ve şef garsonların da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 20 mağdur kadın kurtarıldı. Mağdur kadınlardan biri ifadesinde, "Çaresizliğimden faydalanıldı. Davacı ve şikayetçiyim." dedi.

        Soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gerçek Fikri Ne? - 18 Temmuz 2026 (Beyaz Saray'ın İsrail'e Çıkışının Arka Planı Ne?)

        Tel Aviv - Madrid hattında gerilim. Netanyahu İspanya'yı neden hedef aldı? Vance İsrail'e neden bayrak açtı? Trump ile Netanyahu'nun arasına Türkiye mi girdi? İran, Erbil ve Süleymaniye'ye saldırdı. Türkiye'nin çok yönlü denge politikası. Erdoğan: Emperyalizme geçit verilmedi Gerçek Fikri Ne'de Er...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Korucular tarafından gömüldüğü..."
        "Korucular tarafından gömüldüğü..."
        TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı
        TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı
        Netanyahu New York'ta tutuklanacak mı?
        Netanyahu New York'ta tutuklanacak mı?
        Yargıtay’dan kanser ilacı kararı
        Yargıtay’dan kanser ilacı kararı
        Fenerbahçe avantajı kaptı!
        Fenerbahçe avantajı kaptı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Kardeşini mezarı başında andı
        Kardeşini mezarı başında andı
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne oldu?
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne oldu?
        İsmail Kartal'dan yabancı kuralı açıklaması!
        İsmail Kartal'dan yabancı kuralı açıklaması!
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Bakanlık'tan Rojin Kabaiş açıklaması
        Bakanlık'tan Rojin Kabaiş açıklaması
        "Bana dilencilik gibi geliyor"
        "Bana dilencilik gibi geliyor"
        "Umut veren oyun, eksik kalan skor!"
        "Umut veren oyun, eksik kalan skor!"
        Kemal Kılıçdaroğlu ekibi şimdi ne yapacak?
        Kemal Kılıçdaroğlu ekibi şimdi ne yapacak?
        Özel'den CHP'ye veda
        Özel'den CHP'ye veda
        Beşiktaş'ta ayrılıklar devam edecek!
        Beşiktaş'ta ayrılıklar devam edecek!
        DOA'da toplu iade açıklaması
        DOA'da toplu iade açıklaması
        Galatsaray'da Bruno olmazsa Diaz!
        Galatsaray'da Bruno olmazsa Diaz!
        İşte Süper Lig'de uygulanacak yeni kurallar!
        İşte Süper Lig'de uygulanacak yeni kurallar!
        Dünyanın ilk selfie'sini çeken kişi kimdi?
        Dünyanın ilk selfie'sini çeken kişi kimdi?