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        Haberler Gündem Ankara Etimesgut'ta yangın

        Ankara Etimesgut'ta yangın

        Ankara'nın Etimesgut ilçesi, Etiler Mahallesi, Ayaş-Ankara Yolu Bulvarındaki otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 22:09 Güncelleme:
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        Ankara Etimesgut'ta yangın

        Ankara'nın Etimesgut ilçesinde otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Etiler Mahallesi Ayaş-Ankara Yolu Bulvarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yangını söndürmeye yönelik çalışmaları sürüyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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