Ankara Etimesgut'ta yangın
Ankara'nın Etimesgut ilçesi, Etiler Mahallesi, Ayaş-Ankara Yolu Bulvarındaki otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Giriş: 02 Temmuz 2026 - 22:09 Güncelleme:
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Etiler Mahallesi Ayaş-Ankara Yolu Bulvarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürmeye yönelik çalışmaları sürüyor.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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