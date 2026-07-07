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        Haberler Gündem Güncel Antalya'da usulsüz taşınan 700 hindi ve tavuk civcive el konuldu

        Antalya'da usulsüz taşınan 700 hindi ve tavuk civcive el konuldu

        Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetim yapan ekipler, Bursa'dan gelen bir otobüste kutular içerisinde taşınan 700 hindi ve tavuk civcivini tespit etti. Usulsüz taşındığı belirlenen civcivlere el konulurken, otobüs firmasına cezai işlem uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 14:05 Güncelleme:
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        700 civcive el konuldu

        Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan denetimlerde usulsüz taşındığı tespit edilen 700 hindi ve tavuk civcivine el konuldu.

        AA'daki habere göre; otogarda denetim yapan zabıta ekipleri, Bursa'dan gelen otobüsteki kutularda civcivler bulunduğunu belirledi.

        Civcivlerin usulsüz bir şekilde taşındığını tespit eden zabıta ekipleri, durumu Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.

        CİVCİVLERE EL KONULDU

        Terminale gelen ekipler, kolide 700 hindi ve tavuk civcivinin bulunduğunu tespit etti.

        Ekiplerce, otobüs firmasına "​​​​​​​Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" kapsamında cezai işlem uygulandı, civcivlere de el konuldu.

        Otogarda görevli zabıta amiri Mustafa Kaya, denetimlerin insan sağlığı ve gıda güvenliği açısından aralıksız süreceğini belirtti.​​​​​​​

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