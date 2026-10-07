Berna Laçin hakkında soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Berna Laçin'in sosyal medya hesabından yaptığı "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!" şeklindeki paylaşım üzerine, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında soruşturma başlattı
Giriş: 07 Ekim 2026 - 13:13 Güncelleme:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Berna Laçin hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlattı.
Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, soruşturma, Laçin'in sosyal medya hesabındaki "İzmir daha önce de işgal edildi, korkma." paylaşımı nedeniyle başlatıldı.
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