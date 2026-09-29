Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, çocuklarını almak için gittiği okulun önünde boşanma aşamasındaki eşi Bayram Gök tarafından bıçaklanan Buse Akgün Gök (26), tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra yaşamını yitirdi. Buse'nin babası Hasan Akgün (52), kızının daha önce de tehdit edildiğini belirterek, Bayram Gök'ün ağabeyinin de kızına tehdit mesajları gönderdiğini söyledi. Akgün, "Bu tamamen ailesini arkasına alarak planladığı bir dehşet" dedi.

Buse Akgün Gök, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açarak ailesinin yaşadığı mahalleye taşındı. 17 Eylül'de kızını almak için Şehit Turgay Topsakaloğlu İlkokulu'na giden Buse, okulun bahçesinde boşanma aşamasındaki eşi Bayram Gök tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Buse, kaldırıldığı hastanede 7 gün sonra hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Bayram Gök ise sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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'KIZIMA TEHDİT MESAJLARI ATMIŞ'

DHA'nın haberine göre Buse'nin babası Hasan Akgün, kızının daha önce de eşi tarafından rahatsız edildiğini söyledi. Olayın planlandığını düşündüğünü belirten Akgün, Bayram Gök'ün ağabeyinin de kızına tehdit mesajları gönderdiğini ifade etti.

Akgün, "Olayın olduğu gün okulda veli toplantısı olduğunu söylemişler. Bayram benzinlikte vardiyalı çalışıyordu. Kendisinin gece vardiyasında olduğunu söylemiş. Çocuğum okula toplantı için gitmiş. Bayram’ın annesi de oradaymış. Olaydan biraz önce çocukları Bayram'ın annesi alıp götürüyor. Bayram da oraya geliyor, benim çocuğumu bıçaklıyor. Yani planlanmış bir cinayet bu" dedi.

Kızının boşanma dilekçesini verdikten sonra tehdit edildiğini öne süren Akgün, "Bayram Gök'ün ağabeyi, 'Kardeşimi ben tutuyorum. Gerekirse seni vurur. Ben kardeşime içeride bakarım' diye kızıma tehdit mesajları atmış. Buse mesajları silmemiş. Şu anda da Buse'nin telefonu emniyette araştırılıyor. Her şey Allah’ın izniyle açığa çıkacak" diye konuştu.

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'ÇOCUKLARI KIZIMA GÖSTERMEMEYE BAŞLADILAR'

Boşanma sürecinde kızının ailesinin yaşadığı mahalleye taşındığını anlatan Hasan Akgün, çiftin başlangıçta anlaşmalı boşanmayı düşündüğünü, daha sonra sürecin çekişmeli boşanmaya dönüştüğünü söyledi.

Akgün, "Daha önce bize anlaşamadıklarını söylediler. Biz de 2 çocuklarının olduğunu, çocuklarının arada kalacağını, mümkünse sorunları hep beraber çözebileceğimizi defalarca söyledik. İlk baştan anlaşmalı boşanmaya kalktılar. Sonra Bayram boşanmayı çekişmeliye çevirdiği için çocukları kızıma göstermemeye başladılar" dedi.

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Torunlarını zaman zaman kendisinin aldığını belirten Akgün, çocukların çantasında fark edilen bir cihazdan da söz etti. Akgün, "Çocukların çantasında kibrit kutusu büyüklüğünde bir cihaz ötmüş. Anneannesi fark etmiş. Biz onun takip cihazı olduğunu ilk başta anlayamadık. Ötünce fark ettik" ifadelerini kullandı.

'BUNDAN SONRA KENDİMİ ÇOCUKLARA ADAYACAĞIM'

Kızının boşanma sürecinde yanında olmaya çalıştığını anlatan Akgün, Buse'nin kendi ayakları üzerinde durmak istediğini söyledi.

Akgün, "Kızıma, 'Gel benim yanımda ol. Sen benim yanımda olduğun zaman çocuklarını da görebilirsin. Gereken yardımları sana yapacağım' dedim. Ama Buse, aç kalsa da susuz kalsa da kimseden yardım talep etmezdi. 'Baba, ben kendim ayaklarımın üstünde durmaya çalışacağım. Bir şey olursa ben size bilgi vereceğim' dedi" diye konuştu.

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Bayram Gök'ün bıçak taşıdığına ilişkin bilgiyi olaydan sonra öğrendiğini belirten Akgün, olay günü çocukların yurda götürüldüğünü söyledi. Torunlarının yanında büyümesi için mücadele edeceğini ifade eden Akgün, "Allah izin verirse çocuklar yanımızda büyüsün diye almaya uğraşacağız. Bundan sonraki süreçte ben sadece kendimi çocuklara adayacağım. Çocukları yanıma aldığım gün tek tesellimiz onlar olacak" dedi.

Akgün, yaşananların ardından kadın cinayetlerinin son bulması çağrısında bulunarak, "İnşallah bu acıyı bize yaşatanlar gün yüzü görmezler. Bu kadın cinayetleri, bu sokak cinayetleri artık son bulsun. Sonuçta ateş düştüğü yeri yakıyor. Bir insan evlenebilir, ayrılabilir ama sonuç olarak o insanların hayatlarını yaşamaları da gerekiyor" ifadelerini kullandı.