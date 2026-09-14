Çağla Öz Tançalan tutuklandı
Sosyal medya ünlüsü Çağla Öz Tançalan ile eşinin yakını Muhammet Sait Tançalan, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklandı. MASAK raporlarında adı geçen Tançalan'ın annesi N.O. ile altınların bulunduğu evin sahibi S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Giriş: 14 Eylül 2026 - 19:59 Güncelleme:
Van Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen sanal medya ünlüsü Çağla Öz Tançalan ile eşinin yakını Muhammet Sait Tançalan, 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
Öte yandan, MASAK raporlarında adı geçen ve İstanbul’da gözaltına alınan Çağla Öz Tançalan'ın annesi N.O. ile altınların bulunduğu ev sahibi S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.
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