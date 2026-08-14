Çatalca'da silahlı saldırgan çevreye ateş açtı! İkna çalışmaları sürüyor
İstanbul'un Çatalca ilçesinde İran A. isimli bir kişi, uzun namlulu silahla çevreye ateş açtı. Bölgeye jandarma ekipleri sevk edilirken, saldıranı ikna çalışmaları sürüyor
Giriş: 14 Ağustos 2026 - 13:16 Güncelleme:
Çatalca'da uzun namlulu silahlı bir kişi, kendini eve kapatıp çevreye ateş açtığı öne sürüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.
Olay, sabah saatlerinde Çatalca Yalıköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre uzun namlulu silah taşıdığı belirtilen İrfan A. , kendisini eve kapatıp, pencereden çevreye ateş açtı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekibi sevk edildi. Şüphelinin jandarma ekiplerine yönelikte elindeki silahla ateş açtığı öne sürüldü. Şüpheliyi ikna etme çalışması sürüyor.
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