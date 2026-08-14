Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Çatalca'da silahlı saldırgan çevreye ateş açtı! İkna çalışmaları sürüyor

        Çatalca'da silahlı saldırgan çevreye ateş açtı! İkna çalışmaları sürüyor

        İstanbul'un Çatalca ilçesinde İran A. isimli bir kişi, uzun namlulu silahla çevreye ateş açtı. Bölgeye jandarma ekipleri sevk edilirken, saldıranı ikna çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 13:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Çatalca'da silahlı saldırgan çevreye ateş açtı!

        Çatalca'da uzun namlulu silahlı bir kişi, kendini eve kapatıp çevreye ateş açtığı öne sürüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

        Olay, sabah saatlerinde Çatalca Yalıköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre uzun namlulu silah taşıdığı belirtilen İrfan A. , kendisini eve kapatıp, pencereden çevreye ateş açtı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ekibi sevk edildi. Şüphelinin jandarma ekiplerine yönelikte elindeki silahla ateş açtığı öne sürüldü. Şüpheliyi ikna etme çalışması sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        25 yıl vurulan damga
        25 yıl vurulan damga
        Nilda'nın katilinden dehşet sözler!
        Nilda'nın katilinden dehşet sözler!
        "Tel Aviv İran'ın savaş sonrası toparlanma hızına şaşkına döndü"
        "Tel Aviv İran'ın savaş sonrası toparlanma hızına şaşkına döndü"
        "F.Bahçe'yle hedeflerimiz örtüşüyor!"
        "F.Bahçe'yle hedeflerimiz örtüşüyor!"
        Belçikalı fenomen genetik hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti
        Belçikalı fenomen genetik hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti
        Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
        Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İnşaat üretiminde sert gerileme
        İnşaat üretiminde sert gerileme
        Ronaldo imajını değiştirdi
        Ronaldo imajını değiştirdi
        ABD'den İran'a "süresiz" abluka mesajı
        ABD'den İran'a "süresiz" abluka mesajı
        Plajda dans neşesi
        Plajda dans neşesi
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Tatilde aşk tazelediler
        Tatilde aşk tazelediler
        F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!
        F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!
        "Bana otizm teşhisi konuldu"
        "Bana otizm teşhisi konuldu"
        Son şampiyon perdeyi açıyor!
        Son şampiyon perdeyi açıyor!
        Markaların yeni influencerları çalışanları mı?
        Markaların yeni influencerları çalışanları mı?
        Apple Intelligence Çin'den doğuyor
        Apple Intelligence Çin'den doğuyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası