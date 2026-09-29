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        Haberler Gündem Politika Çelik'ten Özel'in açıklamalarına tepki

        Çelik'ten Özel'in açıklamalarına tepki

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Özgür Özel yönetiminin siyaset anlayışı, skandallara meydanlarda körü körüne kalkan olmak, belgelere ve itiraflara rağmen usulsüzlükleri savunmaktan ibarettir. İlkesizliği rehber edinen bu zihniyetin milletimize vereceği hiçbir ahlak dersi yoktur. Biz tüm hukuki ve mali süreçlerin eksiksiz işlemesini sağlayan bir siyasi sorumluluk anlayışı ve devlet ciddiyeti ile hareket ediyoruz. Sizin tarafta ise kendi bünyesindeki kirlenmeyi örtbas etmek için devlet kurumlarına ve yöneticilerine saldıran bir siyasi sorumsuzluk ve çarpıklık bulunmaktadır." paylaşımında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 12:05 Güncelleme:
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        Çelik'ten Özel'in açıklamalarına tepki

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına ilişkin, "İlkesizliği rehber edinen bu zihniyetin milletimize vereceği hiçbir ahlak dersi yoktur. Biz tüm hukuki ve mali süreçlerin eksiksiz işlemesini sağlayan bir siyasi sorumluluk anlayışı ve devlet ciddiyetiyle hareket ediyoruz" dedi.

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Özgür Özel'in 'siyasi sorumluluğun alfabesi' hakkındaki bilgisizliği çok nettir. Sayın Özel ve arkadaşları hiçbir ilke ve sorumluluk barındırmayan açıklamalarıyla yalnızca kendi siyasi tükenmişliklerini sergiliyorlar. Siyasi ilkesizliği artık parti programı haline getirmiş gözüküyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımıza dönük sözleri baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibarettir. Bunlarla en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın" ifadelerini kullandı.

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        "DEVLET CİDDİYETİ İLE HAREKET EDİYORUZ"

        Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Partimizin ilkesi baştan beri nettir: Kim yetkisini kötüye kullanır, hukuku çiğner ve milletin hakkına girerse; makamı, konumu ve kimliği ne olursa olsun hesabı sorulur. Oysa Sayın Özgür Özel yönetiminin siyaset anlayışı, skandallara meydanlarda körü körüne kalkan olmak, belgelere ve itiraflara rağmen usulsüzlükleri savunmaktan ibarettir. İlkesizliği rehber edinen bu zihniyetin milletimize vereceği hiçbir ahlak dersi yoktur. Biz tüm hukuki ve mali süreçlerin eksiksiz işlemesini sağlayan bir siyasi sorumluluk anlayışı ve devlet ciddiyeti ile hareket ediyoruz. Sizin tarafta ise kendi bünyesindeki kirlenmeyi örtbas etmek için devlet kurumlarına ve yöneticilerine saldıran bir siyasi sorumsuzluk ve çarpıklık bulunmaktadır. İçine düştüğünüz bu çarpıklıktan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti’mize saldırarak sıyrılamazsınız. Milletimiz, hukukun ve hakkın yanında duranlar ile siyasi esaret altında yanlışlara sahip çıkanlar arasındaki farkı çok iyi bilmektedir" dedi.

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