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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çorum’da boşanma aşamasındaki eşini iş yerinde öldürdü, ardından intihar etti

        Çorum’da boşanma aşamasındaki eşini iş yerinde öldürdü, ardından intihar etti

        Çorum'da boşanma aşamasındaki çiftin tartışması silahlı saldırıyla son buldu. Eşini öldüren 31 yaşındaki İsmail B. de aynı silahla yaşamına son verirken, çiftin daha önce de boşanıp yeniden evlendiği öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 15:06 Güncelleme:
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        İkinci nikah ölüm getirdi!

        Çorum’un Osmancık ilçesinde boşanma aşamasındaki İsmail B. (31), eşi Yasemin B.’yi çalıştığı markette tabancayla öldürdü. İsmail B. de olayın ardından aynı silahla intihar etti.

        MARKETE GİDİP EŞİYLE TARTIŞTI

        AA'nın haberine göre olay, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Tır şoförü İsmail B., boşanma aşamasındaki eşi Yasemin B.’nin çalıştığı markete gitti. Aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine İsmail B., tabancayla Yasemin B.’ye ateş etti. Ardından aynı silahla intihara teşebbüs etti.

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        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yasemin B.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yasemin B.’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

        Ağır yaralanan İsmail B., ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen İsmail B., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        DAHA ÖNCE BOŞANIP YENİDEN EVLENMİŞLERDİ

        İsmail B. ve Yasemin B. çiftinin bir çocuklarının olduğu, daha önce bir kez boşanıp daha sonra yeniden evlendikleri öğrenildi.

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