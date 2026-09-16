Çorum’un Osmancık ilçesinde boşanma aşamasındaki İsmail B. (31), eşi Yasemin B.’yi çalıştığı markette tabancayla öldürdü. İsmail B. de olayın ardından aynı silahla intihar etti.

MARKETE GİDİP EŞİYLE TARTIŞTI

AA'nın haberine göre olay, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Tır şoförü İsmail B., boşanma aşamasındaki eşi Yasemin B.’nin çalıştığı markete gitti. Aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine İsmail B., tabancayla Yasemin B.’ye ateş etti. Ardından aynı silahla intihara teşebbüs etti.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yasemin B.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yasemin B.’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan İsmail B., ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen İsmail B., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

DAHA ÖNCE BOŞANIP YENİDEN EVLENMİŞLERDİ

İsmail B. ve Yasemin B. çiftinin bir çocuklarının olduğu, daha önce bir kez boşanıp daha sonra yeniden evlendikleri öğrenildi.