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        Haberler Gündem Güvenlik Edirne Kapıkule Sınır Kapısında yakalanan 5 pomeranian cinsi köpek koruma altına alındı

        Edirne Kapıkule Sınır Kapısında yakalanan 5 pomeranian cinsi köpek koruma altına alındı

        Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına yasa dışı yollarla çıkarılmak istenen 5 pomeranian cinsi yavru köpek yakalandı. Araçta gizlenen köpekler, kimlik, kayıt ve sağlık belgeleri bulunmaması nedeniyle koruma altına alınarak hayvan bakımevine teslim edildi. Sorumlular hakkında idari para cezası uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 17:05 Güncelleme:
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        5 pomeranian koruma altına alındı
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        Tarım ve Orman Bakanlığı, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenen 5 pomeranian cinsi yavru köpeğin yakalandığı bildirdi.

        AA'daki habere göre; bakanlığın NSosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

        Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ile Gümrükler Muhafaza genel müdürlükleri birimlerinin koordineli çalışması sonucu bir aracın arka koltuğunun altına gizlenerek yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenen 5 pomeranian cinsi yavru köpeğin ele geçirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kimlik, kayıt ve sağlık belgeleri bulunmayan yavru köpekler, koruma altına alınarak hayvan bakımevine teslim edildi. Sorumlular hakkında ilgili kanunlar kapsamında idari para cezası uygulandı."

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        #Son dakika haberler
        #edirne
        #Pomeranian
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