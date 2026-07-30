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        Haberler Gündem 3. Sayfa Emlakçıyı öldüren kadın canına kıydı! O anlar kamerada

        Emlakçıyı öldüren kadın canına kıydı! O anlar kamerada

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, 49 yaşındaki Gül Nihal Akçal'ın, tartıştığı emlakçı 39 yaşındaki Enes Vasfi Yerlikaya'yı tabancayla vurarak öldürüp intihar ettiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Akçal ile Yerlikaya'nın eski sevgili olduğu ve her ikisinin de evli oldukları öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 13:42 Güncelleme:
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        Emlakçıyı öldüren kadın canına kıydı! O anlar kamerada

        Yalova'da olay, 28 Temmuz’da akşam saatlerinde, Çiftlikköy ilçesi Siteler Mahallesi'ndeki emlak dükkanında meydana geldi.

        Dükkana gelen Gül Nihal Akçal (49) ile Enes Vasfi Yerlikaya (39) arasında tartışma çıktı.

        SİLAHLA GELİP EMLAKÇIYI ÖLDÜRDÜ

        Tartışma büyürken Akçal, yanında getirdiği tabancayla Yerlikaya'ya ateş açtı. Yerlikaya yere yığıldı, Akçal ise aynı silahla yaşamına son verdi.

        İKİSİ DE OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Yerlikaya ve Akçal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yeri incelemelerinin ardından cenazeler, otopsi işlemleri için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        ESKİ SEVGİLİLER İDDİASI

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Akçal ile Yerlikaya’nın eski sevgili olduğu ve her ikisinin de evli oldukları öğrenildi.

        4 EL ATEŞ ETTİKTEN SONRA YAŞAMINA SON VERDİ

        Bu arada olayın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Görüntülerde, elindeki tabancayı çenesinin altına dayayan Gül Nihal Akçal’ın intihar edeceğini söylediği, ardından 2 çocuk babası Enes Vasfi Yerlikaya’ya 4 el ateş ettikten sonra, tabancayı çenesine dayayıp tetiği çektiği görüldü.

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