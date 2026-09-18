Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Evlilik vaadiyle tuzağa düşürdüler! Kadın gibi davranıp mağdurları tehdit ettiler

        Evlilik vaadiyle tuzağa düşürdüler! Kadın gibi davranıp mağdurları tehdit ettiler

        Bursa'da internet üzerinden evlilik vaadi ve eskort ilanlarıyla vatandaşları dolandırdığı, ardından mağdurları tehdit ederek para aldığı belirlenen 12 şüpheliden 10'u tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 14:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kadın gibi davranıp tehdit ettiler!

        Bursa'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemleri üzerinden vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, bazı şüphelilerin sanal alemde kendilerini kadın olarak tanıttığı ortaya çıktı.

        EVLİLİK VAADİ VE ESKORT İLANLARIYLA KANDIRDILAR

        İHA'nın haberine göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları değerlendirilen şüpheliler takibe alındı.

        REKLAM

        Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, "evlilik vaadi" ve "eskort" yöntemiyle vatandaşlarla iletişime geçerek para aldıkları, sonrasında ise mağdurları tehdit ederek daha fazla maddi menfaat sağlamaya çalıştıkları tespit edildi.

        ADRESLERE EŞ ZAMANLI OPERASYON

        Ekiplerin çalışmasının ardından şüphelilerin adresleri belirlendi. Savcılık talimatıyla şüphelilerin ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.

        10 ŞÜPHELİ TUTAKLANDI

        Soruşturma kapsamında adli işlem yapılan 12 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        REKLAM

        Mahkemece 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Emniyet yetkilileri, vatandaşları mağdur eden dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #eskort
        #evlilik tuzağı
        #siber suç
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten seçim tarihi açıklaması
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten seçim tarihi açıklaması
        Efsane yatırımcı emekli oldu
        Efsane yatırımcı emekli oldu
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Kızının saç kesimini beğenmedi... Kuaför salonunun sahibi kadını akrabalarıyla darp etti!
        Kızının saç kesimini beğenmedi... Kuaför salonunun sahibi kadını akrabalarıyla darp etti!
        Alzheimer’ın erken işaretleri gözden kaçıyor
        Alzheimer’ın erken işaretleri gözden kaçıyor
        TOKİ’den yüzde 25 indirim kampanyası
        TOKİ’den yüzde 25 indirim kampanyası
        Ünlü oyuncunun cenaze töreni belli oldu
        Ünlü oyuncunun cenaze töreni belli oldu
        Süper Lig'de dev randevu!
        Süper Lig'de dev randevu!
        550 bin yatırımcı nasıl mağdur oldu?
        550 bin yatırımcı nasıl mağdur oldu?
        6 aylık hamile eşini döverek öldürdü!
        6 aylık hamile eşini döverek öldürdü!
        ABD'li dev altın tahminini değiştirmedi
        ABD'li dev altın tahminini değiştirmedi
        "Beşiktaş ortalığı kasıp kavurdu!"
        "Beşiktaş ortalığı kasıp kavurdu!"
        "Dayım bir kol saati bile bırakmamış"
        "Dayım bir kol saati bile bırakmamış"
        Bakan Şimşek'ten fon açıklaması: Genele yayılmış risk yok
        Bakan Şimşek'ten fon açıklaması: Genele yayılmış risk yok
        Kızını yalnız bırakmadı
        Kızını yalnız bırakmadı
        Fonların ödeme ve tasfiye süreci belli oldu
        Fonların ödeme ve tasfiye süreci belli oldu
        Uluslararası Forex operasyonu! İsrail bağlantılı şebeke çökertildi: 239 gözaltı kararı
        Uluslararası Forex operasyonu! İsrail bağlantılı şebeke çökertildi: 239 gözaltı kararı
        5'inci sezon heyecanı
        5'inci sezon heyecanı