Bursa'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemleri üzerinden vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, bazı şüphelilerin sanal alemde kendilerini kadın olarak tanıttığı ortaya çıktı.

EVLİLİK VAADİ VE ESKORT İLANLARIYLA KANDIRDILAR

İHA'nın haberine göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları değerlendirilen şüpheliler takibe alındı.

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Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, "evlilik vaadi" ve "eskort" yöntemiyle vatandaşlarla iletişime geçerek para aldıkları, sonrasında ise mağdurları tehdit ederek daha fazla maddi menfaat sağlamaya çalıştıkları tespit edildi.

ADRESLERE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekiplerin çalışmasının ardından şüphelilerin adresleri belirlendi. Savcılık talimatıyla şüphelilerin ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.

10 ŞÜPHELİ TUTAKLANDI

Soruşturma kapsamında adli işlem yapılan 12 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Mahkemece 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, vatandaşları mağdur eden dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.