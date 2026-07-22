Gaziantep'te kadın kuaförü iş yerinde ölü bulundu
Gaziantep'te kadın kuaförü Özcan K., gece saatlerinde iş yerinde ölü bulundu. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı
Giriş: 22 Temmuz 2026 - 10:32 Güncelleme:
Gaziantep'te kadın kuaförü, gece saatlerinde iş yerinde ölü bulundu.
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İHA'nın haberine göre olay; gece saatlerinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Milli Egemenlik Bulvarı'nda faaliyet gösteren Paris Kuaför işletmecisi Özcan K.'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
EKİPLER ÖZCAN K.'YI HAREKETSİZ BULDU
İhbar üzerine Özcan K.'nın iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kuaföre giren ekipler, Özcan K.'yı yerde hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Özcan K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ
Cenaze, olay yerinde tamamlanan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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