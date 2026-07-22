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        Gaziantep'te kadın kuaförü iş yerinde ölü bulundu

        Gaziantep'te kadın kuaförü Özcan K., gece saatlerinde iş yerinde ölü bulundu. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 10:32 Güncelleme:
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        Kuaför iş yerinde ölü bulundu

        Gaziantep'te kadın kuaförü, gece saatlerinde iş yerinde ölü bulundu.

        HABER ALINAMADI

        İHA'nın haberine göre olay; gece saatlerinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Milli Egemenlik Bulvarı'nda faaliyet gösteren Paris Kuaför işletmecisi Özcan K.'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        EKİPLER ÖZCAN K.'YI HAREKETSİZ BULDU

        İhbar üzerine Özcan K.'nın iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kuaföre giren ekipler, Özcan K.'yı yerde hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Özcan K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

        Cenaze, olay yerinde tamamlanan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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