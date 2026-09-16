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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gülistan soruşturmasında 2 tutuklama daha

        Gülistan soruşturmasında 2 tutuklama daha

        Tunceli'de, 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla, 2'si de savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Böylelikle Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 38'e yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 09:15 Güncelleme:
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        Gülistan soruşturmasında 2 tutuklama daha

        Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda emniyetin koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 6. dalga operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden kalan 6'sının işlemleri tamamlandı.

        AA'da yer alan habere göre 2 başkomiserin de aralarında bulunduğu, biri emekli polis memuru olan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adliyesi'ne getirildi.

        Savcılıktaki ifadelerinin ardından 2 şüpheli serbest bırakıldı. Zanlılardan 2'si tutuklanmaları, 2'si de adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

        Hakimlik, savcılığın talebine uyarak 2 zanlının tutuklanmasına, 2 zanlının da adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

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        Böylelikle Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 38'e yükseldi.

        Soruşturma kapsamında, 7 ilde eş zamanlı 6. dalga operasyonu düzenlenmiş, delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheliye yönelik gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatılmıştı.

        Önceden adliyeye sevk edilen zanlılardan polis memurları Gökcan M, Ahmet B, Osman Nuri G. ve Hüseyin Ü. tutuklanmış, B.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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