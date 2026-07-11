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        Bir öğretmenin en büyük serveti!

        Kahramanmaraş'ta, emekli öğretmen Halide Akben, 29 yıl önce liseden öğrencisi olan Prof. Dr. Mehmet Kirişçi'nin kapalı yöntemle yaptığı ameliyatla sağlığına kavuştu. Akben, "Öğretmenlerin tek serveti yetiştirdiğimiz öğrencileri buralarda görmektir. Gurur kaynağımızdır" dedi.

        Kaynak
        Habertürk TV
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 11:42 Güncelleme:
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        Bir öğretmenin en büyük serveti!

        Sırrıberk Arslan'ın haberine göre Kahramanmaraş'ta, emekli öğretmen Halide Akben, karnında şiddetli ağrı şikayetiyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Aort damarında tıkanıklık tespit edilen Akben için ameliyat kararı alındı.

        29 YIL ÖNCE FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİYDİ

        Ameliyat öncesinde hastasıyla tanışıp bilgilendirme yapmak isteyen Prof. Dr. Mehmet Kirişçi, hasta odasına girdiğinde karşısında 29 yıl önce lisede Fen Bilgisi dersine giren öğretmenini görünce şaşırdı. Akben, eski öğrencisinin kapalı yöntemle yaptığı başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

        "HİÇBİR KAYGI DUYMADIM"

        Ameliyatı yetiştirdiği öğrencisinin yapmasının çok güzel bir duygu olduğunu belirten Halide Akben, "Kendimi emin ellerde hissettim. Hiçbir kaygı duymadım. Gayet rahattım. Öğretmenlerin tek serveti yetiştirdiğimiz öğrencileri buralarda görmektir. Gurur kaynağımızdır" dedi.

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