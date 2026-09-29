İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1008 sayfalık iddianamede, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ üzerinden yapılan usulsüzlüklere ilişkin soruşturma detaylarına yer verildi.

İddianamede, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm yapılacak yerlerin mülkiyetinin belediyeye ait olduğu, inşaat işlerinin yapılması amacıyla belediye iştiraki İZBETON AŞ'ye meclis kararıyla verildiği, yapı sahibi İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğu halde İZBETON AŞ ile S.S. İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi arasında 2022'de protokol imzalandığı, bu protokolün temsil yetkisi aşılarak yönetim kurulu kararı olmaksızın genel müdürün imzasıyla yapıldığı belirtildi.

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Mevcut inşaat yapısıyla kooperatif tarafından ödenen miktarlara göre 30 ile 33 milyon lira aralığında fazladan ödeme yapıldığı ifade edilen iddianamede, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZBETON AŞ arasında 51 milyon lira bedelli 1080 takvim günü süreli sözleşmenin imzalandığı ve 2021'de yer teslimi yapıldığı, İZBETON AŞ ile kooperatif arasında da 2022'de 151 milyon lira bedelli 820 takvim günü süreli sözleşme imzalandığı bilgisi verildi.

Projeye sonradan villaların dahil edildiği, bazı kişilerin bu projeye ödemeler yaptığı belirtilerek, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in aynı zamanda İZBETON AŞ yönetim kurulu başkanı olduğu, belediye başkanlığı döneminde kamuoyunda yer alan açıklamalarında kooperatifler aracılığıyla yapılan inşaat işlemlerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi garantisi altında olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

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Soyer'in, İZBETON AŞ yönetim kurulu başkanı olarak görev yapması sebebiyle hukuka aykırı işlemlerden, zarardan sorumlu olduğu, zimmet suçuna yardım ve işin kooperatife devredilmesi sürecinde hukuka aykırı işlemler yaparak resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği iddia edildi.

TUNÇ SOYER SUÇLAMALARI REDDETTİ

Tunç Soyer, iddianamede yer alan ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Gaziemir Kooperatifi ile ilgili Büyükşehir Belediyesine ve İZBETON'a bir para gelmediğini savunan Soyer, "Kooperatifin iç işleyişiyle ilgili belediye ya da İZBETON sorumlu değildir" ifadesini kullandı.

Kentsel dönüşüm çalışmalarının kendisinden önceki dönemde başladığını belirten Soyer, "Benim hiçbir kooperatifle ya da yöneticileri ile bir ilgim ve bağlantım bulunmamaktadır. Bu kooperatifleri ben kurmadım. Bu kooperatifler belediyenin kooperatifleri de değildir. Var ise kooperatifin zararı, bu zarar kamu zararı değildir" dedi.

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SOYLER'E 4.5 YILDAN 14 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, tutuklu eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında "zimmet suçuna yardım" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 4.5 yıldan 14 yıla kadar, eski CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile 10 şüpheli hakkında "zimmet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 8 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Diğer 4 şüpheli hakkında ise "nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmete yardım" ile "denetim görevini ihmal" suçlarından 6 yıldan 16 yıla kadar hapis cezaları istendi.

İddianame ağır ceza mahkemesine sunuldu.

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SORUŞTURMA VE OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İZBETON AŞ üzerinden Gaziemir ilçesindeki "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Projeleri" çerçevesinde Sınırlı Sorumlu İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi aracılığıyla menfaat teminine yönelik "zimmet", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "denetim görevinin ihmali" suçlarına ilişkin soruşturmada, kooperatifin yeni yönetim kurulunun şikayet dilekçesi, mağdur beyanları ve bilirkişi raporları esas alınmak suretiyle suç tarihlerinde İZBETON AŞ yetkilileri, kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyeleri oldukları tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

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Jandarma ekiplerince 9 Nisan'da düzenlenen operasyonda aralarında eski CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da bulunduğu 9 şüpheli yakalanmış, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenmişti. Şüpheliler, 12 Nisan'da İzmir'de çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Soruşturmanın genişletilmesiyle şüpheli sayısı 17'ye çıkmış ve bunlardan 15'i tutuklanmıştı.