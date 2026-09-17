İzmir'de yürek yakan olay, önceki gece 22.00 sıralarında Torbalı ilçesi Muratbey Mahallesi 3625 Sokak'ta meydana geldi.

4. KATTAKİ BALKONDAN DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte yaşayan 12 yaşındaki Elifnaz Yeke, henüz belirlenemeyen bir nedenle 4'üncü kattaki evin balkonundan beton zemine düştü.

KÜÇÜK ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

İHA'daki habere göre ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı durumdaki Elifnaz Yeke, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Talihsiz çocuk, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Acı haberle küçük çocuğun ailesi ve yakınları gözyaşına boğuldu.