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        Haberler Gündem 3. Sayfa 12 yaşındaki Elifnaz gözyaşına boğdu

        12 yaşındaki Elifnaz gözyaşına boğdu

        İzmir'de, 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen 12 yaşındaki Elifnaz Yeke, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberle küçük çocuğun ailesi ve yakınları gözyaşına boğuldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 09:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        12 yaşındaki Elifnaz gözyaşına boğdu

        İzmir'de yürek yakan olay, önceki gece 22.00 sıralarında Torbalı ilçesi Muratbey Mahallesi 3625 Sokak'ta meydana geldi.

        4. KATTAKİ BALKONDAN DÜŞTÜ

        Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte yaşayan 12 yaşındaki Elifnaz Yeke, henüz belirlenemeyen bir nedenle 4'üncü kattaki evin balkonundan beton zemine düştü.

        KÜÇÜK ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

        İHA'daki habere göre ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı durumdaki Elifnaz Yeke, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Talihsiz çocuk, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Acı haberle küçük çocuğun ailesi ve yakınları gözyaşına boğuldu.

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        #İzmir
        #izmir haberleri
        #Elifnaz Yeke
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