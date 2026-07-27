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        Haberler Gündem Güvenlik 7 ayda 6 bin 644 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

        7 ayda 6 bin 644 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

        İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada; 2016 yılının ilk 7 ayında dezenformasyon ve terör propagandası nedeniyle 6 bin 644 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Sosyal medya platformları arasında X ilk sırada yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 09:13 Güncelleme:
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        7 ayda 6 bin 644 hesaba engel getirildi

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, cumhuriyet başsavcılıkları ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında son 7 ayda 6 bin 644 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli getirildiği bildirildi.

        İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, dijital alanda terör propagandasına ve dezenformasyon faaliyetlerine yönelik çalışmalarda önemli sonuçlar elde edildiği belirtildi.

        Erişim engeli getirilen hesapların 3 bin 679'unun FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı yapılarla bağlantılı olduğunun tespit edildiği kaydedilen açıklamada, terörizmi öven, teşvik eden, dezenformasyon yayan ve Türkiye'ye yönelik psikolojik harekat faaliyetlerinde bulunulduğu belirlenen 2 bin 965 hesap hakkında da ilgili kurumların koordinasyonuyla hukuki ve idari işlemlerin tamamlanarak erişim engeli kararlarının uygulandığı vurgulandı.

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        EN FAZLA ERİŞİM ENGELİ X PLATFORMUNDA

        Açıklamada, 7 aylık dönemde erişim engeli uygulanan hesapların platformlara göre dağılımında ilk sırayı X'in aldığı, ardından Instagram, TikTok, Facebook, YouTube ve Spotify'ın geldiği bilgisi verildi.

        Terör örgütlerinin ve organize dezenformasyon ağlarının özellikle yüksek etkileşim potansiyeline sahip platformları kullanarak kamuoyunu yönlendirmeyi, toplumsal algıyı etkilemeyi ve kriz dönemlerinde bilgi kirliliği oluşturmayı hedeflediğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Koordinasyon mekanizması, yalnızca yasa dışı içeriklere müdahaleyle sınırlı kalmıyor. Sosyal medya platformlarında oluşturulan trend topic (TT) listeleri, etiket kampanyaları, koordineli paylaşım ağları ve bot hesap hareketleri de gelişmiş dijital analiz yöntemleriyle gerçek zamanlı takip ediliyor. Psikolojik harekat amacıyla oluşturulan yapay gündem çalışmaları kısa sürede tespit edilirken dijital ağ analizleriyle kampanyaların kaynağı ve yayılım modeli ortaya çıkarılıyor. İlgili kurumların eş zamanlı yürüttüğü teknik ve hukuki süreçlerle koordineli etki operasyonlarının geniş kitlelere ulaşmasının önüne geçiliyor.

        Güvenlik kaynakları, dijital platformların artık yalnızca iletişim alanını değil milli güvenliği doğrudan ilgilendiren bir mücadele sahası haline geldiğini belirtiyor. Kurumların birlikte yürüttüğü çalışmalarla teknik analiz, adli süreç ve erişim tedbirlerinin tek merkezden uyum içinde işletildiği, bu sayede sadece tekil hesapların değil organize dijital ağların da tespit edilerek etkisiz hale getirildiği ifade ediliyor. Son 7 ayda ortaya çıkan 6 bin 644 hesaplık erişim engeli verisi, Türkiye'nin terör propagandası, dezenformasyon ve psikolojik harekat faaliyetlerine karşı siber vatanda çok katmanlı ve koordineli bir mücadele modeli uyguladığını ortaya koyuyor."

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