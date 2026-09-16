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        Haberler Gündem 3. Sayfa 8 çocuk babasına yolda kanlı infaz

        8 çocuk babasına yolda kanlı infaz

        Adana'da, sokakta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan, 8 çocuk babası olduğu öğrenilen Yaşar Akman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 13:30 Güncelleme:
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        8 çocuk babasına yolda kanlı infaz

        Adana'da olay, önceki gece Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan 8 çocuk babası Yaşar Akman, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

        AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

        DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarıyla adrese sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Akman'ı ambulansla hastaneye götürdü.

        8 ÇOCUK BABASI KURTARILAMADI

        Ameliyata alınan Akman, kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Akman'ın cenazesi, Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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