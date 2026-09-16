Adana'da olay, önceki gece Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan 8 çocuk babası Yaşar Akman, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarıyla adrese sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Akman'ı ambulansla hastaneye götürdü.

8 ÇOCUK BABASI KURTARILAMADI

Ameliyata alınan Akman, kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Akman'ın cenazesi, Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.