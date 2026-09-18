86 yaşındaki kocasını öldürdü
Edirne'de, evinde ölü bulunan ve vücudunda darp izleri olan 86 yaşındaki Mehmet Emin Keskindir'in cinayet şüphelisi eşi 66 yaşındaki M.K., Yunanistan sınırında yakalanarak gözaltına alındı. M.K., soruşturmanın yürütüleceği Keşan'a götürüldü
Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan emekli Mehmet Emin Keskindir (86), 21 Ağustos akşamı Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi’ndeki evinde yatağının yanında ölü bulundu.
ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU
DHA'da yer alan habere göre polis, yaptığı incelemede ölümü şüpheli bularak, Keskindir'in eşi M.K.'nin ifadesine başvurdu.
VÜCUDUNDA DARP İZLERİ SAPTANDI
M.K.'nin çelişkili beyanlarda bulunması ve otopside eşinin vücudunda darp izlerine rastlanılması üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı 'Eşe karşı kasten öldürme' olarak değerlendirdi.
YUNANİSTAN SINIRINDA YAKALANDI
Teknik takip ve izleme uygulanan M.K., önceki gün cep telefonunu kapattı. Polisin kaçma şüphesi üzerine takibe aldığı M.K., İpsala ilçesinin Yunanistan sınırında bulunan Yenikarpuzlu köyünde yakalanarak gözaltına alındı.
Edirne Sultan 1'inci Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen M.K., soruşturmanın yürütüleceği Keşan'a götürüldü.