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        Haberler Gündem 3. Sayfa Alevlerin arasında can verdi!

        Alevlerin arasında can verdi!

        Bursa'nın İsmetiye Mahallesi'nde, 2 katlı bir evde çıkan yangın faciayla sonuçlandı. Yangında evde bulunan 30 yaşındaki Erkut Şentürk hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ve itfaiye ekiplerince inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 08:51 Güncelleme:
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        Alevlerin arasında can verdi!
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        Bursa'da edinilen bilgiye göre, İsmetiye Mahallesi’nde bulunan 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, evde yapılan aramada Erkut Şentürk'ün (30) hayatını kaybettiği belirlendi.

        CENAZE OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

        Şentürk'ün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ve itfaiye ekiplerince inceleme başlatıldı.

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