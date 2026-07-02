Aynı yönde TIR'a çarptı: 1 ölü, 4'ü çocuk 7 yaralı
Karabük'te, bir otomobil aynı yönde giden TIR'a arkadan çarptı. Kazada, 4'ü çocuk 7 kişi yaralanırken, 1 kişi hayatını kaybetti. 3 yaralının durumunun ciddi olduğu öğrenildi
Giriş: 02 Temmuz 2026 - 15:40 Güncelleme:
Karabük Gerede karayolu kemikli rampalarında seyir halindeki otomobil, aynı istikametteki TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.
İHA'da yer alan habere göre kazada, 4'ü çocuk 7 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti. 3 yaralının durumunun ise kritik olduğun bildirildi.
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