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        Haberler Gündem 3. Sayfa Feci kazada 3 kişi can verdi!

        Feci kazada 3 kişi can verdi!

        Aydın-Denizli Otoyolu'nda, TIR ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle araç trafiğine kapatılan otoyolda, çalışmaların ardından trafik normale dönerken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 09:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Feci kazada 3 kişi can verdi!

        Yürek yakan kaza edinilen bilgiye göre, Aydın-Denizli Otoyolu Kuyucak ilçesi Yamalak Mahallesi sınırları içerisinde yaşandı. Hafif ticari araç ile S.Y. idaresindeki TIR'ın çarpıştı.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        İHA'daki habere göre kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        ARACIN İÇİNDE 3 KİŞİ CAN VERDİ

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan üç kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışma ile araç içerisinden üç kişinin cansız bedenini çıkardı.

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        ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

        Hurşit Korkmaz, Hüsnü Korkmaz ve Kemal Toprak’ın cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle araç trafiğine kapatılan otoyolda, çalışmaların ardından trafik normale dönerken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Aydın
        #trafik kazası
        #ölümlü kaza
        #Son dakika haberler
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