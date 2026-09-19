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        Haberler Gündem 3. Sayfa Girne'den acı haber geldi

        Girne'den acı haber geldi

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisinde kayıp olarak aranan bir kişinin daha cesedine ulaşıldığını açıkladı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükselirken, kayıp sayısı 13'e düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 13:27 Güncelleme:
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        Girne'den acı haber geldi

        KKTC Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Üstel, 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisinde kayıp olarak aranan bir kişinin daha cesedine ulaşıldığını duyurdu.

        "ÖLENLERİN SAYISI 15'E YÜKSELDİ 13 DE KAYIP VAR"

        AA'da yer alan habere göre Başbakan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, "Hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi, kayıp sayısı 13'e düştü. Hayatını kaybeden insanımıza Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyoruz. Naaşın kimlik tespiti için gerekli işlemler başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

        "ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

        Üstel, KKTC'nin, facianın meydana geldiği ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber ettiğini, diğer kayıplara ulaşmak için çalışmalarının aralıksız sürdüğünü aktardı.

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        Alınan bilgiye göre, cesede, batan yolcu gemisinin enkazında ulaşıldı.

        GEMİ ÖN KISMINDAN SU ALIP BATMIŞTI

        KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

        Toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu geminin batmasının ardından 239 kişi kurtarılmıştı. Girne açıklarında 554 metre derinlikte enkazı bulunan gemideki 15 yolcu hayatını kaybetti, kayıp 13 kişinin bulunması için de çalışmalar devam ediyor.

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