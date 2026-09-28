Karaman'da kaza, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Zengen-Gülkaya köyü yolu üzerinde meydana geldi.

İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Edinilen bilgiye göre, Hasan Ali T. (25) idaresindeki otomobil ile Ali Koraşoğlu otomobil kafa kafaya çarpıştı.

İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü Ali Koraşoğlu ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Abdulkadir Bilgin olay yerinde hayatını kaybetti.

5 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Diğer otomobilin sürücüsü Hasan Ali T. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Dudu Koraşoğlu (61), Gamze K. (31), Ahmet S. (29) ve Serkan Ö. (23) ise yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden Ali Koraşoğlu ile eşi Dudu Koraşoğlu.

REKLAM

CAN KAYBI 3'E YÜKSELDİ

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Dudu Koraşoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükselirken, Hasan Ali T. ile Serkan Ö.'nün yoğun bakım ünitesindeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.