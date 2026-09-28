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        Haberler Gündem 3. Sayfa Karaman'da ölü sayısı 3'e yükseldi

        Karaman'da ölü sayısı 3'e yükseldi

        Karaman'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, Ali Koraşoğlu ile Abdulkadir Bilgin olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılardan Dudu Koraşoğlu, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 11:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Karaman'da ölü sayısı 3'e yükseldi

        Karaman'da kaza, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Zengen-Gülkaya köyü yolu üzerinde meydana geldi.

        İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

        Edinilen bilgiye göre, Hasan Ali T. (25) idaresindeki otomobil ile Ali Koraşoğlu otomobil kafa kafaya çarpıştı.

        İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü Ali Koraşoğlu ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Abdulkadir Bilgin olay yerinde hayatını kaybetti.

        5 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

        Diğer otomobilin sürücüsü Hasan Ali T. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Dudu Koraşoğlu (61), Gamze K. (31), Ahmet S. (29) ve Serkan Ö. (23) ise yaralandı.

        Kazada hayatını kaybeden Ali Koraşoğlu ile eşi Dudu Koraşoğlu.
        Kazada hayatını kaybeden Ali Koraşoğlu ile eşi Dudu Koraşoğlu.
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        CAN KAYBI 3'E YÜKSELDİ

        Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Dudu Koraşoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükselirken, Hasan Ali T. ile Serkan Ö.'nün yoğun bakım ünitesindeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

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        #Karaman
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