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        Haberler Gündem 3. Sayfa Liseli kız öğrenci evde ölü bulundu

        Liseli kız öğrenci evde ölü bulundu

        Denizli'nin Çal ilçesinde, iki gündür okula gitmeyen 17 yaşındaki kız öğrenci L.B., evine gelen öğretmenleri tarafından ölü olarak bulundu. Lise öğrencisi L.B.'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Yukarıseyit Mahalle Mezarlığında toprağa verildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 12:24 Güncelleme:
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        Liseli kız öğrenci evde ölü bulundu

        Denizli'de acı olay, Çal ilçesine bağlı Yukarıseyit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ailesinin çalışmak için yurt dışına gitmesinin ardından evde yalnız yaşamaya devam eden 17 yaşındaki L.B. adlı kız öğrencinin 2 günden bu yana okula gelmemesinden şüphelenen öğretmenleri, ona telefonla da ulaşmayınca paniğe kapıldı.

        ÖĞRETMENLERİ EVİNE GİTTİ

        İHA'da yer alan habere göre şüphe üzerine kızın yalnız yaşadığı evine giden öğretmenler, kilitli kapıları kırarak içeriye girdi.

        YERDE HAREKETSİZ YATIYORDU

        Öğrenciyi yerde hareketsiz bir şekilde yerde bulan öğretmenlerin ihbarı üzerine eve gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde kız çocuğunun bir süre önce hayatını kaybettiğini belirtti.

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        SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        Hayatını kaybeden öğrencinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Yukarıseyit Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.

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