Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Markette katledilen Yasemin'e veda...

        Markette katledilen Yasemin'e veda...

        Çorum'un Osmancık ilçesinde, eski eşi İsmail Balcı tarafından çalıştığı markette silahla vurularak hayatını kaybeden Yasemin Yanık gözyaşlarıyla toprağa verildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 15:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Markette katledilen Yasemin'e veda...

        Çorum'da olay, dün Osmancık ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Balcı, eski eşi Yasemin Yanık'ın çalıştığı markete gitti.

        YASEMİN OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        İHA'daki habere göre çıkan tartışma üzerine Yasemin Yanık'ı tabancayla vuran İsmail Balcı, ardından aynı silahla kendini vurdu.

        ESKİ EŞ HASTANEDE ÖLDÜ

        Yasemin Yanık olay yerinde hayatını kaybederken, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İsmail Balcı ise doktorların müdahalesine rağmen öldü.

        GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

        Yasemin Yanık'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yanık'ın cenazesi öğle namazına müteakiben Osmancık ilçesindeki Büyük Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #çorum
        #osmancık ilçesi
        #kadın cinayeti
        #Yasemin Yanık
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bankalara hisse geri alımında kolaylık
        Bankalara hisse geri alımında kolaylık
        Para piyasası fonunda süre 1-2 hafta
        Para piyasası fonunda süre 1-2 hafta
        Fonu tasfiye edilen yatırımcı ne yapmalı?
        Fonu tasfiye edilen yatırımcı ne yapmalı?
        SPK’dan 7 portföy şirketinin fonlarına tasfiye kararı
        SPK’dan 7 portföy şirketinin fonlarına tasfiye kararı
        Emlak Katılım'dan Birevim ve Katılımevim hamlesi
        Emlak Katılım'dan Birevim ve Katılımevim hamlesi
        İspanya Süper Kupası'nın statları belli oldu
        İspanya Süper Kupası'nın statları belli oldu
        Döviz bürosundaki kanlı kavgada öldürülen iki kardeşin son görüntüleri ortaya çıktı
        Döviz bürosundaki kanlı kavgada öldürülen iki kardeşin son görüntüleri ortaya çıktı
        PSG ısrar ediyor! Galatasaray satmıyor
        PSG ısrar ediyor! Galatasaray satmıyor
        AB'den Kanada'ya "ortak üyelik" teklifi
        AB'den Kanada'ya "ortak üyelik" teklifi
        Batrakov çok kalmayacak!
        Batrakov çok kalmayacak!
        Netanyahu BM'de konuşacak, Abbas ABD'ye giremeyecek
        Netanyahu BM'de konuşacak, Abbas ABD'ye giremeyecek
        Yarı insan yarı fare beyni geliştirildi
        Yarı insan yarı fare beyni geliştirildi
        Cansu öğretmen 3 aylık anneydi
        Cansu öğretmen 3 aylık anneydi
        Demet Akalın tacize uğradı
        Demet Akalın tacize uğradı
        Kadir İnanır’ın vasiyeti ertelendi
        Kadir İnanır’ın vasiyeti ertelendi
        Yardım için KADES butonuna bastı... Eski eşini vurup aracına aldı
        Yardım için KADES butonuna bastı... Eski eşini vurup aracına aldı
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Koruma desteği
        Koruma desteği
        MSB'den Yunan Başbakanı'na tepki!
        MSB'den Yunan Başbakanı'na tepki!
        Kartal, Avrupa'da sahne alıyor!
        Kartal, Avrupa'da sahne alıyor!