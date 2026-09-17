Markette katledilen Yasemin'e veda...
Çorum'un Osmancık ilçesinde, eski eşi İsmail Balcı tarafından çalıştığı markette silahla vurularak hayatını kaybeden Yasemin Yanık gözyaşlarıyla toprağa verildi
Giriş: 17 Eylül 2026 - 15:11 Güncelleme:
Çorum'da olay, dün Osmancık ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Balcı, eski eşi Yasemin Yanık'ın çalıştığı markete gitti.
YASEMİN OLAY YERİNDE CAN VERDİ
İHA'daki habere göre çıkan tartışma üzerine Yasemin Yanık'ı tabancayla vuran İsmail Balcı, ardından aynı silahla kendini vurdu.
ESKİ EŞ HASTANEDE ÖLDÜ
Yasemin Yanık olay yerinde hayatını kaybederken, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İsmail Balcı ise doktorların müdahalesine rağmen öldü.
GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
Yasemin Yanık'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yanık'ın cenazesi öğle namazına müteakiben Osmancık ilçesindeki Büyük Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
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