Çanakkale'de kaza, Ayvacık ilçesinin Troya tüneli girişindeki kavşakta saat 07.00 sıralarında meydana geldi.

KAVŞAKTAN DÖNERKEN KAZA YAŞANDI

Sürücüsünün henüz belirlenemediği otomobil kavşaktan dönmeye çalıştığı sırada İzmir istikametine doğru gitmekte olan Pamukkale firmasına ait içerisinde yolcuların bulunduğu E.Ç. idaresindeki otobüs ile çarpıştı.

İKİ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaşanan kazada otomobil içerisinde bulunan Mustafa Gürel ve Hüseyin Soylu hayatını kaybetti. Ayrıca otomobil içerisindeki 3 köpek de öldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaşanan kaza sonrasında yol üzerinde güvenlik önemli alınırken, kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.