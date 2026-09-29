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        Haberler Gündem 3. Sayfa Otobüs ve otomobil çarpıştı! Can kayıpları var

        Otobüs ve otomobil çarpıştı! Can kayıpları var

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Troya tüneli girişindeki kavşakta meydana gelen kazada, yolcu otobüsünün çarptığı otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan kaza sonrasında yol üzerinde güvenlik önemli alınırken, kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 09:23 Güncelleme:
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        Otobüs ve otomobil çarpıştı! Can kayıpları var

        Çanakkale'de kaza, Ayvacık ilçesinin Troya tüneli girişindeki kavşakta saat 07.00 sıralarında meydana geldi.

        KAVŞAKTAN DÖNERKEN KAZA YAŞANDI

        Sürücüsünün henüz belirlenemediği otomobil kavşaktan dönmeye çalıştığı sırada İzmir istikametine doğru gitmekte olan Pamukkale firmasına ait içerisinde yolcuların bulunduğu E.Ç. idaresindeki otobüs ile çarpıştı.

        İKİ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

        Yaşanan kazada otomobil içerisinde bulunan Mustafa Gürel ve Hüseyin Soylu hayatını kaybetti. Ayrıca otomobil içerisindeki 3 köpek de öldü.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Yaşanan kaza sonrasında yol üzerinde güvenlik önemli alınırken, kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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