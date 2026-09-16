Polis memuru evinde ölü bulundu
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, evinde silahla vurulmuş halde bulunan görevli polis memuru 33 yaşındaki Gülbeddin P., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İntihar ihtimali üzerinde durulan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı
Giriş: 16 Eylül 2026 - 15:39 Güncelleme:
Tunceli'de edinilen bilgiye göre, Nazımiye ilçesinde 4 yıldan bu yana görev yaptığı öğrenilen Gülbeddin P.’nin (33) ikamet ettiği evden silah sesi duyulması üzerine polis ve 112 Acil ekiplerine haber verildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
ANKA'da yer alan habere göre evde yaralı bulunan Gülbeddin P., ekiplerin ilk müdahalesinin ardından helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Bekar olduğu öğrenilen polis memuru tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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SORUŞTURMA SÜRÜYOR
İntihar ihtimali üzerinde durulan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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