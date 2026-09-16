Tunceli'de edinilen bilgiye göre, Nazımiye ilçesinde 4 yıldan bu yana görev yaptığı öğrenilen Gülbeddin P.’nin (33) ikamet ettiği evden silah sesi duyulması üzerine polis ve 112 Acil ekiplerine haber verildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

ANKA'da yer alan habere göre evde yaralı bulunan Gülbeddin P., ekiplerin ilk müdahalesinin ardından helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bekar olduğu öğrenilen polis memuru tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İntihar ihtimali üzerinde durulan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.