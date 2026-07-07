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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

        Kırıkkale'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybederken 40 yolcu da yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Otobüs şoförünün gözaltına alındığı, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 07:55 Güncelleme:
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        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

        Tekirdağ'dan Kayseri'ye seyreden ve şoförünün kimliği öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Kaman-Ankara kara yolu Karakeçili Devlet Hastanesi yakınında kontrolden çıkarak devrildi.

        1 KİŞİ ÖLDÜ, 2'Sİ AĞIR 40 YARALI

        AA'da ve İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine, olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, 92 yaşındaki bir kişi, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2'si ağır 40 yaralının ise hastanede tedavileri sürüyor.

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        "YOLCULAR KEMERLERİNİ BAĞLAMALI"

        Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, yaptığı açıklamada, "38 yolcu, 2 şoför, 1 muavin toplam 41 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinden hastanelere sevk edildi. 3 ağır yaralımızın olduğunu değerlendiriyoruz. Sabahın ilk kırağısıyla zemin kayganlaşmış. Yolun kaygan olması nedeniyle yaşanan bir kaza. Tekrar görüyoruz ki yolcu otobüslerimizde bütün yolcularımızın kemerlerini bağlaması gerekiyor" dedi.

        OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

        Yolculara geçmiş olsun dileklerini ileten Sarıibrahim, otobüs şoförünün gözaltına alındığını, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Vali Sarıibrahim, kaza yerinde incelemede bulunarak bilgi aldı.

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