Bartın'da eğlence merkezinde kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Bartın'da bir eğlence merkezinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, biri kadın 3 kişi yaralandı. Kız meselesi nedeniyle başladığı belirtilen kavgada göğsünden bıçaklanan İ.A. yaşamını yitirirken, olayla bağlantılı bazı kişiler gözaltına alındı
Giriş: 13 Eylül 2026 - 08:57 Güncelleme:
Bartın'da bir eğlence merkezinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, biri kadın 3 kişi yaralandı.
GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İHA'daki habere göre olay; Bartın'ın Muratbey mevkisinde meydana geldi. Bir eğlence mekanında, kadın meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi bıçakla yaralanırken, göğüs bölgesinden yaralanan İ.A. hayatını kaybetti.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kavganın büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan biri kadın 2 kişinin hastanede ayakta tedavi edildiği öğrenildi.
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Hayatını kaybeden İ.A.'nın cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından morga kaldırıldı. Olayla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen bazı kişiler jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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