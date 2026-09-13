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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bartın'da eğlence merkezinde kavga: 1 ölü, 3 yaralı

        Bartın'da eğlence merkezinde kavga: 1 ölü, 3 yaralı

        Bartın'da bir eğlence merkezinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, biri kadın 3 kişi yaralandı. Kız meselesi nedeniyle başladığı belirtilen kavgada göğsünden bıçaklanan İ.A. yaşamını yitirirken, olayla bağlantılı bazı kişiler gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 08:57 Güncelleme:
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        Eğlencede kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı
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        Bartın'da bir eğlence merkezinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, biri kadın 3 kişi yaralandı.

        GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        İHA'daki habere göre olay; Bartın'ın Muratbey mevkisinde meydana geldi. Bir eğlence mekanında, kadın meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi bıçakla yaralanırken, göğüs bölgesinden yaralanan İ.A. hayatını kaybetti.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Kavganın büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan biri kadın 2 kişinin hastanede ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

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        Hayatını kaybeden İ.A.'nın cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından morga kaldırıldı. Olayla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen bazı kişiler jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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        #bartın
        #Eğlence merkezi
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