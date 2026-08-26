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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Büyük Taarruz'un yıl dönümü mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Büyük Taarruz'un yıl dönümü mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un yıl dönümüne ilişkin mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. Erdoğan, "Büyük Taarruz'un 104'üncü seneidevriyesinde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bağımsızlığımız için bedel ödeyen şehit ve gazilerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyorum" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 14:27 Güncelleme:
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        Büyük Taarruz'un yıl dönümünü kutladı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere ülkenin bağımsızlığı için bedel ödeyen şehit ve gazileri rahmetle ve şükranla yad etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu'nun harimiismetine uzanan kirli elleri topraklarımızdan söküp atmak üzere başlattığımız Büyük Taarruz'un 104'üncü seneidevriyesinde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bağımsızlığımız için bedel ödeyen şehit ve gazilerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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        #Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
        #büyük taarruz
        #Son dakika haberler
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