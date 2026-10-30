Cumhurbaşkanlığının 2027 Yılı Programı’nda güvenlik hizmetlerine ilişkin hedefler açıklandı.

Programa göre, emniyet ve jandarma başta olmak üzere güvenlik birimlerinin terörle mücadele, uyuşturucu operasyonları, organize suçlar ve göçmen kaçakçılığına yönelik faaliyetleri yeni yılda da sürdürülecek. Güvenlik güçlerinin öncelikleri arasında suç örgütlerinin yalnızca faaliyetlerinin engellenmesi değil, finans kaynaklarının tespit edilerek ortadan kaldırılması da bulunuyor.

SUÇ ÖRGÜTLERİNİN FİNANS KAYNAKLARI HEDEFTE

2027 yılında organize suç örgütlerine yönelik operasyonların bir önceki yıla göre yüzde 1 artırılması hedefleniyor.

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Örgütlerin suçtan elde ettikleri gelirlerin tespit edilmesi, para trafiğinin ortaya çıkarılması ve mali kaynaklarının engellenmesi amacıyla çalışmalar yürütülecek. Bu kapsamda Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile güvenlik birimleri arasındaki koordinasyon güçlendirilecek.

TERÖRLE MÜCADELEDE 2 BİN 970 OPERASYON HEDEFİ

2027 Yılı Programı’na göre terör örgütlerinin eylem ve finansman faaliyetlerine yönelik 2 bin 970 operasyon gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Terör örgütlerinin maddi ve lojistik desteklerinin kesilmesi, finansman kanallarının engellenmesi ve para aktarım kapasitelerinin daraltılması için çalışmalar sürdürülecek.

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UYUŞTURUCUYA KARŞI 254 BİN 678 OPERASYON

Programda en yüksek operasyon hedeflerinden biri uyuşturucuyla mücadele alanında belirlendi.

2027 yılında uyuşturucu suçlarına yönelik 254 bin 678 operasyon yapılması öngörülüyor. Uyuşturucunun üretiminden kaçakçılığına, dağıtımından sokak düzeyindeki satışına kadar suçun farklı aşamalarıyla mücadele edilecek.

Operasyonların yanı sıra eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine de ağırlık verilecek. Bu kapsamda 30 bin kolluk görevlisine eğitim verilmesi, 732 bin vatandaşın ise uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirilmesi hedefleniyor.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA EN AZ 3 BİN 250 OPERASYON

2027 Yılı Programı’nda göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin hedeflere de yer verildi.

Göçmen kaçakçılığı ile insan, organ ve doku ticareti suçlarına karşı en az 3 bin 250 operasyon gerçekleştirilmesi planlanıyor. Göçmen kaçakçılığı suçunu örgütlü şekilde işleyen şüphelilere yönelik ise en az 80 operasyon düzenlenmesi hedefleniyor.

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Program kapsamında güvenlik güçlerinin suç örgütleriyle mücadelesinde operasyonel faaliyetlerin yanı sıra örgütlerin mali yapılarının ortaya çıkarılmasına ve suçtan elde edilen gelirlerin engellenmesine de öncelik verilecek.