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        Haberler Gündem Politika Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz'un yıl dönümü için mesaj yayımladı

        Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz'un yıl dönümü için mesaj yayımladı

        Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci ve Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümünü kutlamak amacıyla mesaj yayımladı. Arpaguş, "Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a uzanan şanlı tarihimiz, milletimizin vatanına, istiklaline ve istikbaline olan sarsılmaz iradesinin en güçlü nişanelerindendir" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 10:19 Güncelleme:
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        Diyanet'ten Malazgirt Zaferi mesajı

        Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a uzanan şanlı tarihimiz, milletimizin vatanına, istiklaline ve istikbaline olan sarsılmaz iradesinin en güçlü nişanelerindendir." ifadesini kullandı.

        Arpaguş, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci ve Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Malazgirt Zaferi'nin 955. ve Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümünde, Anadolu'yu ebedi yurt kılan Sultan Alparslan'ı, istiklal mücadelesinin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bu toprakları vatan kılmak ve korumak uğruna mücadele eden tüm kahramanları rahmet, minnet ve şükranla yad ettiğini belirten Arpaguş, şunları kaydetti:

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        "Malazgirt Zaferi’nin 955. ve Büyük Taarruz’un 104. yıl dönümünde; Anadolu’yu bizlere ebedî yurt kılan Sultan Alparslan’ı, istiklal mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, bu toprakları vatan kılmak ve korumak uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum.

        Malazgirt’ten Büyük Taarruz’a uzanan şanlı tarihimiz, milletimizin vatanına, istiklaline ve istikbaline olan sarsılmaz iradesinin en güçlü nişanelerindendir.

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        Bu aziz vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Ruhları şad, makamları âli olsun.

        Yüce Rabbimiz milletimizin birlik ve beraberliğini daim, devletimizi kaim, ülkemizi ilelebet huzur ve esenlik içinde eylesin."

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        #Malazgirt Zaferi
        #büyük taarruz
        #Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş
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