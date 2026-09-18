İstanbul Fatih’te 2 kişinin öldüğü silahlı olayla ilgili soruşturma tamamlanırken, 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayın ardından silinen güvenlik kamerası görüntülerine ulaşılırken, ofiste toplam 2 milyon 580 bin dolar sahte para ele geçirildi. Şüphelilerin ifadelerinde birbirlerini ateş eden kişi olarak suçladıkları, olayın eski bir husumetten kaynaklandığının değerlendirildiği öğrenildi.

İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre olay; 15 Eylül günü İstanbul Fatih'te Nuruosmaniye Mahallesi’nde meydana geldi.

Döviz ve altın bozdurma işlemlerinin yapıldığı ofiste çıkan tartışmanın ardından silahlar ateşlendi.

Olayda Adnan Aksoy (30) ile kardeşi Kadir Aksoy’un (27) hayatını kaybederken, E.A. (19) ve B.S. (33) yaralandı.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı ve olayla bağlantılı 12 şüpheli gözaltına alındı.

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KAÇIŞ ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Silahlı olayın öncesi ve sonrasına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, döviz ofisine gelen grubun önce aynı iş hanındaki çay ocağına girerek çay içtiği, bir süre sonra buradan ayrılarak döviz ofisine geçtiği görülüyor. Silahların patlamasının ardından ise gruptaki bazı kişilerin panik halinde kaçtığı anlar kameralara yansıyor.

SİLİNEN GÖRÜNTÜLERE ULAŞILDI

Cinayet Büro ekiplerinin soruşturma kapsamında yaptığı incelemede, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarının olayın ardından silindiği belirlendi. Yapılan teknik çalışmalar sonucunda silinen kamera görüntülerine ulaşıldığı öğrenildi.

Görüntülerin olayın nasıl başladığı ve silahların kimler tarafından kullanıldığının belirlenmesi açısından incelemeye alındığı belirtildi.

CİNAYET SİLAHI BULUNDU

Şüphelilerin olayda kullanıldığı değerlendirilen silahlardan birini Kumkapı’da denize attıkları belirlendi. Yeri tespit edilen silah denizden çıkarılarak kriminal incelemeye gönderildi.

Silah üzerinde yapılacak balistik incelemeyle, olay yerinde bulunan mermi çekirdekleri ve kovanlarla karşılaştırma yapılması bekleniyor. Öte yandan, silahın denizden çıkarıldığı anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

12 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cinayet Büro Amirliği’nde sorgu ve işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

KİM ATEŞ ETTİ?

Asayiş Şube Müdürlüğünde olayla ilgili sorgulanan şüphelilerin ifadelerinde birbirlerini olayda ateş eden kişi olarak suçladıkları öğrenildi. Döviz Bürosu olarak kullanılan ofisin sahibi Kemal E.’nin ölen kişilerin konuşmak amacıyla bürolarına geldiklerini ancak aralarında çıkan tartışmanın ardından bir anda silahların patladığını iddia etti.

SAHTE DOLAR ARTTI

Öte yandan olayın meydana geldiği ofiste inceleme yapan polis yeni sahte dolar daha tespit etti. Yapılan incelemelerde toplam 2 milyon 580 bin dolar sahte para bulunduğu ortaya çıktı. Paraların ne amaçla Büroda bulunduğunun tespit edilmesi için araştırma sürüyor. Yetkililer olayın sebebinin şüpheliler arasında yaşanan eski bir husumet olduğunun değerlendirildiğini belirttiler.