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        Haberler Gündem Güncel Edirne’de 58 yaşındaki TIR şoförü yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

        Edirne’de 58 yaşındaki TIR şoförü yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

        Edirne'nin Keşan ilçesinde apartman sakinlerinin yoğun koku nedeniyle ihbarda bulunduğu dairede yalnız yaşayan 58 yaşındaki TIR şoförü Vahap Yücel'in cansız bedeni bulundu. Yaklaşık 5 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen Yücel'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 10:08 Güncelleme:
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        Kokuların geldiği evinde ölü bulundu
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        Edirne’nin Keşan ilçesinde ağı koku gelen dairede yalnız yaşayan Vahap Yücel’in (58) cansız bedeni bulundu.

        DHA'daki habere göre olay; Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana geldi. Apartman sakinleri, dün gece yalnız yaşayan TIR şoförü Vahap Yücel’in dairesinden yayılan yoğun ve rahatsız edici koku nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu, yakınlarına haber verdi.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapı açılmayınca ve içeriden ses gelmeyince ekipler, çilingir çağırıldı. Kapısı çilingire açtırılan daireye giren ekipler, Yücel’i hareketsiz buldu.

        Sağlık ekibi, Vahap Yücel’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaklaşık 5 gün önce yaşamını yitirdiği değerlendirilen Yücel’in cenazesi, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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        Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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