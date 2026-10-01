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        Haberler Gündem Politika Görele Belediye Meclisi'nde yapılacak seçimle belediye başkanı yeniden seçilecek

        Görele Belediye Meclisi'nde yapılacak seçimle belediye başkanı yeniden seçilecek

        Giresun'da görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'ye "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis cezası istinaf mahkemesince onandı. Dede'nin belediye başkanlığına ilişkin sürecin tamamlanmasının ardından Görele Belediye Meclisi'nde yeni başkan için seçim yapılması bekleniyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 15:57 Güncelleme:
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        Görele'de belediye başkanı yeniden seçilecek

        Giresun'un Görele Belediye Başkanlığı görevindeyken 'Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçundan görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin aldığı 1 yıl 6 ay hapis cezanın İstinaf Mahkemesi tarafından onanmasının ardından Görele Belediye Meclisi'nde yapılacak seçimle belediye başkanı yeniden seçilecek.

        BAŞKAN SEÇİMİ YAPILACAK

        İHA'daki habere göre; Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede, lise öğrencisi Tuana Elif Torun'a sosyal medyadan gönderdiği mesajlar nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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        Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla yürütülen 2026/332 sayılı soruşturma kapsamında 10 Şubat 2026'da mahkemeye sevk edilen Dede, Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2026/17 D. İş sayılı kararıyla tutuklandı. Dede, devam eden yargılama sürecinde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

        Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan Dede'nin yargılaması Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam etti.

        KAZADA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

        Davanın mağduru Tuana Elif Torun ise dava devam ederken 28 Mart'ta Görele ilçesinde yol kenarında yürürken Adem Hasbaş yönetimindeki otomobil çarpması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli sürücü ise tutuklandı.

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        Davanın karar duruşmasında ise mahkeme heyeti, Dede hakkında "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.

        Dede, davanın ilk duruşmasında adli kontrol şartı uygulanıp, tahliye edilirken, yerine belediye meclisinde yapılan seçimle CHP'li meclis üyesi Aysel Uzun başkan vekili seçildi. Dede, partisi CHP'den de Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla da ihraç edilmişti. Aysel Uzun daha sona YENİ Parti'nin kuruluşunun ardından CHP'den ayrılarak YENİ Parti'ye katıldı.

        Mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmezken, istinaf mahkemesinin kararı onamasıyla mahkumiyet kesinleşti.

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        BAŞKANLIK SEÇİMİ GÜNDEMDE

        Öte yandan kesinleşen mahkumiyetin ardından Dede'nin belediye başkanlığı sıfatının sona ermesine ilişkin hukuki sürecin tamamlanması bekleniyor. Danıştay'ın vereceği kararın ardından cezanın kesinleşmesiyle daha önce başkan vekili seçen Görele Belediye Meclisi, üyeleri yeniden sandık başına gidecek. Mecliste yapılacak seçimle belediye başkanı yeniden belirlenecek.

        Belediye başkanlığı seçiminin yapılabilmesi için gerekli sürecin henüz başlatılmadığı ve ilgili kararın beklendiği öğrenildi. Süreç içerisinde Görele Belediye Meclisi'nin siyasi dağılımı da değişti. Daha önce başkan vekili seçilen Aysel Uzun'un CHP'den ayrılarak YENİ Parti'ye katılması ve Dede'nin 10 Nisan'da CHP'den ihraç edilmesinin ardından 11 üyeli mecliste 6 YENİ Parti, 4 AK Parti ve 1 bağımsız üye bulunuyor.

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