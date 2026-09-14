İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş, televizyon programını sunduğu sırada dört aydır yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Davut Karataş'ın hayatını kaybettiğini öğrendi. Karataş, aldığı haberi canlı yayın sırasında izleyicileriyle paylaşarak kardeşi için dua istedi.

"YAYINI SÜRDÜRMEM BİRAZ ZOR OLACAK"

Mustafa Karataş, aldığı haberin ardından konuşmakta güçlük çekti. Kardeşinin uzun süredir hastalıkla mücadele ettiğini belirten Karataş, "Bu yayını sürdürmem biraz zor olacak ama sizlerden anlayış ve dua bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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Kardeşi Davut Karataş hakkında da bilgi veren Mustafa Karataş, kardeşinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yaptığını söyledi.

Karataş, kardeşinin çevresine yardım etmeyi seven ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyan biri olduğunu ifade etti.

CENAZE PROGRAMINI AÇIKLAYACAK

Cenaze işlemleriyle ilgili de bilgi veren Karataş, kardeşinin naaşını Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden teslim alacaklarını belirtti. Aile büyükleriyle yapılacak görüşmelerin ardından cenaze programının kesinleştirileceğini aktaran Karataş, defin işleminin ertesi gün öğle namazının ardından Karabük'te yapılmasının planlandığını kaydetti.