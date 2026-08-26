Alibey Deresi'ne sürüklenen yavru yunusun kurtarılma anı kamerada
İstanbul Eyüpsultan'da Alibey Deresi'ne sürüklenen yavru yunus, itfaiye ekiplerinin 40 dakikalık çalışmasıyla kurtarıldı. Yavru yunus, ekipler tarafından yeniden İstanbul Boğazı'na bırakılırken, kurtarılma anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Giriş: 26 Ağustos 2026 - 14:54 Güncelleme:
İstanbul Eyüpsultan’da bulunan Alibey Deresi’ne sürüklenen yavru yunus, itfaiye ekiplerince kurtarılarak İstanbul Boğazı'na bırakıldı. Yavru yunusun kurtarıldığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
İstanbul Eminönü’nden Eyüpsultan Alibey Deresi’ne sürüklenen yavru yunus balığını görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine İstanbul İtfaiyesi Su Altı Kurtarma (SAK) ekipleri olay yerine sevk edildi.
SAK ekibinin gerçekleştirdiği 40 dakikalık çalışmanın ardından yavru yunusu kurtarılırken, yavru yunusun Eminönü’nden İstanbul Boğazı’na bırakıldığı anlara ilişkin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
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