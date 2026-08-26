Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Alibey Deresi'ne sürüklenen yavru yunusun kurtarılma anı kamerada

        Alibey Deresi'ne sürüklenen yavru yunusun kurtarılma anı kamerada

        İstanbul Eyüpsultan'da Alibey Deresi'ne sürüklenen yavru yunus, itfaiye ekiplerinin 40 dakikalık çalışmasıyla kurtarıldı. Yavru yunus, ekipler tarafından yeniden İstanbul Boğazı'na bırakılırken, kurtarılma anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 14:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yavru yunusun kurtarılma anı kamerada
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Eyüpsultan’da bulunan Alibey Deresi’ne sürüklenen yavru yunus, itfaiye ekiplerince kurtarılarak İstanbul Boğazı'na bırakıldı. Yavru yunusun kurtarıldığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

        İstanbul Eminönü’nden Eyüpsultan Alibey Deresi’ne sürüklenen yavru yunus balığını görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi.

        İhbar üzerine İstanbul İtfaiyesi Su Altı Kurtarma (SAK) ekipleri olay yerine sevk edildi.

        SAK ekibinin gerçekleştirdiği 40 dakikalık çalışmanın ardından yavru yunusu kurtarılırken, yavru yunusun Eminönü’nden İstanbul Boğazı’na bırakıldığı anlara ilişkin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yunus
        #istanbul
        #son dakika
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mezdeke cinayeti iddianamesinden çarpıcı ayrıntılar!
        Mezdeke cinayeti iddianamesinden çarpıcı ayrıntılar!
        Güney Kore'de kayıp vakaları krizi
        Güney Kore'de kayıp vakaları krizi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        "TFF, MHK başkanını görevden alamıyor!"
        "TFF, MHK başkanını görevden alamıyor!"
        Türkiye'den Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamalar
        Türkiye'den Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamalar
        Nepal'de sel: Yüzlerce turist kayboldu
        Nepal'de sel: Yüzlerce turist kayboldu
        8 ayda 550 milyon dolar ihracat
        8 ayda 550 milyon dolar ihracat
        TFF'den yabancı kuralıyla ilgili düzenleme!
        TFF'den yabancı kuralıyla ilgili düzenleme!
        Şerife kahretti! Öldürülmeden önce babasını arayıp yardım istediği ortaya çıktı!
        Şerife kahretti! Öldürülmeden önce babasını arayıp yardım istediği ortaya çıktı!
        9 yıllık 'Sabah' Şampiyonlar Ligi'nde!
        9 yıllık 'Sabah' Şampiyonlar Ligi'nde!
        Şişli'de ağaç devrildi! Felaket teğet geçti!
        Şişli'de ağaç devrildi! Felaket teğet geçti!
        40 bin nüfuslu ilçe 400 bine çıktı
        40 bin nüfuslu ilçe 400 bine çıktı
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        17 sezonluk hasreti bitirmeye son 1 adım!
        17 sezonluk hasreti bitirmeye son 1 adım!
        Kalp krizi sonrası kaza yaptı! Hayatını kaybetti!
        Kalp krizi sonrası kaza yaptı! Hayatını kaybetti!
        Samimi gece
        Samimi gece
        Aşıkların tekne tatili
        Aşıkların tekne tatili
        Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yaşında
        Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yaşında
        Türkiye'nin en batı noktasındaki hayalet köy!
        Türkiye'nin en batı noktasındaki hayalet köy!
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu