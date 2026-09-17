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        Haberler Gündem 3. Sayfa Fatih'te kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalışan genç iki aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti

        Fatih'te kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalışan genç iki aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti

        İstanbul Fatih'te yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Gahryman Shakirov'a iki araç çarptı. Shakirov olay yerinde hayatını kaybederken, kazaya karışan iki sürücü ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 15:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İki aracın çarptığı genç öldü

        İstanbul Fatih'te iddiaya göre yayalara yanan kırmızı ışığı dikkate almadan yolun karşısına geçmeye çalışan Türkmenistan uyruklu Gahryman Shakirov'a iki araç çarptı. Shakirov hayatını kaybederken, iki aracın sürücüsü ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        İHA'daki habere göre kaza; saat 13.30’da İstanbul Fatih'te meydana geldi. İddiaya göre yayalara yanan kırmızı ışığı dikkate almadan yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Gahryman Shakirov’a, H.B. idaresindeki araç çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç, daha sonra B.O. idaresindeki aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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        Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Gahryman Shakirov'un hayatını kaybettiğini belirledi.

        Shakirov’un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan sürücüler, ifadeleri alınmak üzerine polis merkezine götürüldü.

        Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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