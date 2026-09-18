Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Güvenlik
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik İzmir’de FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

        İzmir’de FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

        İzmir'de FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik MİT ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, örgüte fon sağladıkları belirlenen 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 192 bin lira, 2 bin 582 dolar, 4 bin 50 euro, 20 sterlin ile 8 çeyrek, 6 ata ve 1 yarım altın ele geçirildi; 5 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 10:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

        İzmir’de, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik MİT ve jandarma ekiplerince düzenlenen şafak operasyonunda, örgüte fon sağladığı tespit edilen 21 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok miktarda döviz, Türk Lirası ve altın ele geçirildi.

        21 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin İzmir’deki güncel yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik ortak bir çalışma yürüttü.

        Çalışmalar kapsamında, '6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' ve 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçlarını işledikleri, örgüte aidiyetin devamını sağlamak amacıyla fon toplayıp sağladıkları tespit edilen 27 şüpheli belirlendi.

        REKLAM

        ŞAFAK VAKTİ EŞ ZAMANLI BASKIN

        Şüphelilerin yakalanması amacıyla bugün saat 06.00’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen baskınlarda 21 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edildi. Firari konumdaki 5 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

        EVLERİNDEN DÖVİZ VE ALTIN ÇIKTI

        Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, örgütün finansmanında kullanıldığı değerlendirilen 192 bin TL, 2 bin 582 ABD Doları, 4 bin 50 euro ve 20 sterlin nakit para ile 8 çeyrek altın, 6 ata altını ve 1 yarım altına el konuldu.

        REKLAM

        Gözaltına alınan 21 şüphelinin jandarmadaki adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İzmir
        #FETÖ
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Bakan Şimşek'ten fon açıklaması: Genele yayılmış risk yok
        Bakan Şimşek'ten fon açıklaması: Genele yayılmış risk yok
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Motorinde 'üç hane' hesabı değiştirdi
        Motorinde 'üç hane' hesabı değiştirdi
        "İstanbul'da süpürüldü!"
        "İstanbul'da süpürüldü!"
        Fonların ödeme ve tasfiye süreci belli oldu
        Fonların ödeme ve tasfiye süreci belli oldu
        Çifte cinayetten beraat etmişti... Yeni cezası belli oldu!
        Çifte cinayetten beraat etmişti... Yeni cezası belli oldu!
        Bakan Gürlek'ten fon açıklaması
        Bakan Gürlek'ten fon açıklaması
        "Dayım bir kol saati bile bırakmamış"
        "Dayım bir kol saati bile bırakmamış"
        Hasan Atilla Uğur gözaltına alındı
        Hasan Atilla Uğur gözaltına alındı
        "Beşiktaş ortalığı kasıp kavurdu!"
        "Beşiktaş ortalığı kasıp kavurdu!"
        39 ilin emniyet müdürü değişti
        39 ilin emniyet müdürü değişti
        Kızını yalnız bırakmadı
        Kızını yalnız bırakmadı
        Temizledikleri dersliklerde mühendislik eğitimi alacaklar
        Temizledikleri dersliklerde mühendislik eğitimi alacaklar
        550 bin yatırımcı nasıl mağdur oldu?
        550 bin yatırımcı nasıl mağdur oldu?
        Netanyahu hükümetine karşı gösteri
        Netanyahu hükümetine karşı gösteri
        Gülsen Tuncer vefat etti
        Gülsen Tuncer vefat etti
        15'inden 5'ini izleyen olmadı
        15'inden 5'ini izleyen olmadı
        İptal edilen turun ardından alınan ücret farkına "iade" kararı
        İptal edilen turun ardından alınan ücret farkına "iade" kararı
        Trump İran Savaşı için kritik karar aşamasında
        Trump İran Savaşı için kritik karar aşamasında