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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de eski muhtar Selahattin Şahin, komşusu tarafından öldürüldü

        Kayseri'de eski muhtar Selahattin Şahin, komşusu tarafından öldürüldü

        Kayseri'de eski mahalle muhtarı Selahattin Şahin, evinin bahçesinde oturduğu sırada husumetli olduğu komşusunun pompalı tüfekli saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli M.A. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 11:56 Güncelleme:
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        Komşusu, eski muhtarı öldürdü
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        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde eski mahalle muhtarı Selahattin Şahin (52), komşusu M.A.'nın pompalı tüfekli saldırısında hayatını kaybetti.

        Eski muhtarı pompalı tüfekle vuran şüpheli M.A.
        Eski muhtarı pompalı tüfekle vuran şüpheli M.A.

        BAHÇEDE OTURURKEN GELEN SALDIRI

        DHA'daki habere göre olay, sabah saatlerinde Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin önceki dönem muhtarı Selahattin Şahin, evinin bahçesinde oturduğu sırada husumetli olduğu komşusu M.A.'nın pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

        ESKİ MUHTAR KURTARILAMADI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Selahattin Şahin, kurtarılamadı.

        Selahattin Şahin, kurtarılamadı.
        Selahattin Şahin, kurtarılamadı.
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        Cinayet şüphelisi M.A. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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