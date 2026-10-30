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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de kavga eden çift birbirini bıçakladı

        Kayseri'de kavga eden çift birbirini bıçakladı

        Kayseri'de dini nikahla birlikte yaşayan Emine Ö.Z. ile Yılmaz Y. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Birbirlerini bıçakla yaralayan çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 12:24 Güncelleme:
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        Kavga eden çift birbirini bıçakladı

        Kayseri’de dini nikahla birlikte yaşayan Emine Ö.Z. Yılmaz Y., bıçakla birbirini yaraladı.

        DHA'da yer alan habere göre olay; saat 10.00 sıralarında Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana geldi. 13 katlı apartmanın görevli dairesinde, dini nikahla birlikte yaşayan Emine Ö.Z. ile Yılmaz Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada çift birbirini bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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