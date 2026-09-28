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        Haberler Gündem Politika Yahşihan Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında aralarında 2 eski belediye başkanının da bulunduğu 35 şüpheli hakim karşısında

        Yahşihan Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında aralarında 2 eski belediye başkanının da bulunduğu 35 şüpheli hakim karşısında

        Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında, aralarında 2 eski belediye başkanının da bulunduğu 35 şüphelinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Şüpheliler, hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 09:39 Güncelleme:
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        Yahşihan'da 35 kişi hakim karşısında
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        Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, 35 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

        35 KİŞİ ADLİYEDE

        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında 24 Eylül'de Kırıkkale merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında eski Yahşihan Belediye Başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığındaki ifade işlemleri gece saatlerinde tamamlandı. Şüpheliler, haklarındaki işlemlerin devamı için sabah saatlerinde yeniden Kırıkkale Adliyesine getirildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye alınan şüpheliler, mahkemede hakim karşısına çıkacak.

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        Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamaları kapsamında işlem yürütülüyor.

        Yeni delillerin ortaya çıkmasının ardından bazı şüpheliler hakkında daha önce verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararların (KYOK) kaldırıldığı ve dosyaların yeniden açıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konuldu.

        Öte yandan, gözaltı kararı verilen firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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        #Kırıkkale
        #operasyon
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