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        Haberler Gündem Güvenlik Mersin'de uyuşturucu kullandıkları iddia edilen 77 şüpheli gözaltında

        Mersin'de uyuşturucu kullandıkları iddia edilen 77 şüpheli gözaltında

        Mersin'de uyuşturucu kullananlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 273 şüpheliden 77'si yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde 43,18 gram esrar, sentetik uyuşturucu, 175 sentetik ecza hapı, 4 tabanca, 4 tüfek ve çok sayıda fişek ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 13:50 Güncelleme:
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        Uyuşturucu operasyonu: 77 gözaltı

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, uyuşturucu kullananlara yönelik başlatılan soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 273 zanlıdan 77'si yakalandı.

        Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Mersin, Tarsus, Silifke ve Anamur cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan "mükerrer kullanıcılara" yönelik soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında 273 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Zanlıların yakalanması için kent merkezi ile Silifke, Tarsus, Anamur ve Erdemli ilçelerinde 630 personelin katılımıyla şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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        Gözaltına alınan 77 şüphelinin adreslerinde 43,18 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, 175 sentetik ecza hapı, 4'er tabanca ve tüfek, çok sayıda fişek ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Polis ve jandarma ekiplerinin ikametlerdeki çalışması sürüyor.

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