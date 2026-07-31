Bilecik'te olay, Söğüt ilçesinde meydana geldi. Orta Mahalle üzerinde bir kıraathanede arkadaşlarıyla birlikte okey oynayan Hüseyin Açık bir anda nefes alamamaya başladı.

OKEY ARKADAŞI HAYATINI KURTARDI

Bu esnada yanında oturan ve okey oyununda rakibi olan Soner Keskin hemen Açık'a, Heimlich manevrası yaptı. Yediği portakal parçası boğaza kaçan adam Heimlich manevrası ile nefes alarak hayata döndü.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Hüseyin Açık ardından masaya tekrar oturarak, oyuna kaldığı yerden devam etti. O anlar kıraathanenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Öte yandan, Hüseyin Açık ertesi gün kendini kurtaran Soner Keskin ve okey arkadaşlarına yemek ısmarladı.