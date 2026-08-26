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        Haberler Gündem Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Malazgirt Zaferi mesajı

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Malazgirt Zaferi mesajı

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümünü kutladı. Kurtulmuş, "Sultan Alparslan'ın ve Selahaddin-i Eyyubi'nin torunları olarak, gönül birliği ve sarsılmaz bir inançla yeniden bu topraklarda güçlü ve büyük Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz" dedi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 10:09 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz"

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malazgirt Zaferi’nin 955'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Sultan Alparslan'ın ve Selahaddin-i Eyyubi'nin torunları olarak, gönül birliği ve sarsılmaz bir inançla yeniden bu topraklarda güçlü ve büyük Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Malazgirt Zaferi’nin 955'inci yıl dönümünü kutladı.

        Sultan Alparslan’ın Anadolu’yu vatan kılma iradesiyle başlayan bu zaferin, asırlara uzanan bir komşuluğun ve kardeşliğin temellerini attığını, birlikte yürünecek hedefi tayin ettiğini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

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        "Aynı inanç ve azimle yürüdüğümüz bu yolda, birliğimizi ve beraberliğimizi diri tutmayı en büyük istikamet olarak görmeye devam edeceğiz. 955 sene sonra da Sultan Alparslan'ın ve Selahaddin-i Eyyubi'nin torunları olarak, gönül birliği ve sarsılmaz bir inançla yeniden bu topraklarda güçlü ve büyük Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz.

        Malazgirt Zaferi’mizden bu yana aynı vatanın evlatları, aynı medeniyetin varisleri, aynı geçmişin paydaşları, müşterek geleceğimizin kaderdaşlarıyız. Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz. Sultan Alparslan’ı ve bu toprakları vatan kılmak uğruna canlarını feda eden aziz şehidlerimizi rahmetle ve dualarla yâd ediyorum."

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        #Malazgirt Zaferi
        #Numan Kurtulmuş
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